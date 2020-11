Mbappé falha jogo do Paris Saint-Germain frente ao Leipzig devido a lesão

O internacional francês Kyllian Mbappé vai falhar por lesão a visita do Paris Saint-Germain aos alemães do Leipzig, da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, anunciou esta terça-feira o clube parisiense.

Segundo o boletim clínico dos vice-campeões europeus, o avançado sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida frente ao Nantes e não viaja para a Alemanha, falhando o jogo agendado para quarta-feira.

Mbappé será reavaliado nas próximas 48 horas, não sendo revelado, para já, o tempo de paragem do avançado.

Ausentes da partida frente ao Leipzig estão também Neymar, Mauro Icardi, Marco Verrati e Julian Draxler, todos devido a lesão.

O Paris Saint-Germain está em segundo no Grupo H da Liga dos Campeões, com três pontos, os mesmos da Leipzig. O grupo é liderado pelo Manchester United, de Bruno Fernandes, com seis pontos, enquanto o Basaksehir está em último, ainda sem qualquer ponto somado.