Mbappé iguala registo de Ibrahimovic

Kylian Mbappé recebeu ontem o quinto troféu de melhor jogador do mês na Ligue 1. O prémio, referente a fevereiro, permite ao avançado do PSG igualar o recorde de Ibrahimovic, também eleito MVP do mês por cinco vezes, quando representou o clube parisiense, entre 2012 e 2016. Mbappé, que em fevereiro marcou quatro golos em cinco jogos, continua no centro das atenções por causa do impasse na renovação do contrato que termina em 2022.





Na antevisão ao confronto de hoje com o Estrasburgo, Pochettino desvalorizou as notícias nos jornais espanhóis que davam conta de uma aproximação do avançado de 22 anos ao Real Madrid. “ Estamos habituados a lidar com esses rumores. Mbappé está concentrado em ajudar o clube a garantir os objetivos e o clube está empenhado em garantir a sua continuidade por muitos anos”, disse o treinador argentino.