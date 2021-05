Mbappé: «Mais valioso do Mundo? Não é dinheiro que vá entrar nos meus bolsos»

Mbappé é um dos convocados da França para o Euro’2020. Apesar de a época ser longa, o avançado do PSG não descarta a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para tal, precisa da autorização do clube, um cenário pouco provável. "Toda a gente sabe que participar nos Jogos é um dos meus sonhos. Espero que isso aconteça pelo menos uma vez, mas não depende de mim", lembrou numa entrevista à TF1.





Outro dos temas abordados foi o facto de Mbappé ser o jogador mais valioso do Mundo, estatuto que não lhe tira o sono. "O mundo do futebol está assim, nas não me deixa tonto. Não é dinheiro que vá entrar nos meus bolsos, entra sim no do clube. Desfruto de cada dia do futebol e sei que sou um afortunado", disse o avançado, de 22 anos, numa entrevista em que falou de tudo... menos do seu futuro.