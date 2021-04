Mbappé: «Messi e Cristiano Ronaldo têm mil milhões de coisas a mais do que eu»

Kylian Mbappé concedeu uma entrevista à 'RMC Sports', onde falou sobre a forma como lida com a pressão antes e durante um jogo de futebol, utilizando ainda Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no seu exemplo prático.





Apesar de reconhecer que os dois craques são "melhores jogadores", o jovem avançado do Paris Saint-Germain revelou entrar sempre em campo com a mentalidade de que não existe ninguém melhor do que ele, mesmo que esteja perante os 'monstros' de Barcelona e Juventus, respetivamente.

"Cada vez que entro em campo digo sempre para mim mesmo que sou o melhor e, sem dúvida, já joguei em relvados onde estavam Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. São melhores jogadores que eu, têm mil milhões de coisas a mais do que eu. Mas na minha cabeça digo sempre que sou o melhor porque assim não colocas limites a ti próprio e tentas dar sempre o teu melhor", apontou, finalizando: "Muitas vezes, as pessoas não percebem por isso é que acho que existe esta barreira em torno deste tema, onde não se explica realmente o que é ou não ego."