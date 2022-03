Mbappé na convocatória do PSG para o jogo com o Real Madrid depois de 'susto'

? Le groupe parisien pour le déplacement à Madrid ! #RMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2022

Pode ter sido só um susto ou algo mais, mas o facto é que, mesmo depois de ter saído mais cedo do treino de ontem do PSG, Mbappé foi hoje incluído na convocatória da equipa para o jogo com o Real Madrid de amanhã.O francês ficou queixoso depois de uma disputa de bola com Gueye e fez mais exames cujos resultados "tranquilizadores", segundo o comunicado dos parisienses, deram alguma confiança. "Kylian Mbappé sofreu um golpe no pé esquerdo no treino de ontem e está a recuperar desde então. Será feito um novo ponto de situação ao final do dia", pode ler-se.PSG e Real Madrid encontram-se esta quarta-feira, no Santiago Bernabéu (20 horas), em jogo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Os gauleses trazem uma vantagem de 1-0 da primeira mão, precisamente graças a um golo do avançado.Mbappé, recorde-se, tem no Real Madrid um dos interessados em garantir a sua contratação no mercado de verão, quando o seu contrato com os parisienses termina.