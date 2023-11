Mbappé: «Na noite da final do Mundial já sabia que Messi tinha conquistado a Bola de Ouro»

Kylian Mbappé foi esta sexta-feira questionado sobre ana cerimónia que decorreu a 30 de outubro. O avançado do PSG, recorde-se, ficou em 3.º lugar atrás do astro argentino e de Haaland."Não tenho medo de dizer as coisas. Na noite do dia 18 de dezembro já sabia que Messi tinha ganhado o Mundial e a Bola de Ouro. Tive uma grande época, tal como Haaland, mas quando se ganha o Campeonato do Mundo faz toda a diferença", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo da seleção francesa com Gibraltar (sábado, 19h45).Mbappé foi ainda questionado sobre a renovação de contrato com o campeão francês: "Não se trata de uma notícia da seleção francesa. Se têm essa pergunta coloquem-na no Campus do PSG e eu responderei. O país está acima de tudo. Não é algo que me preocupe, não penso nisso em campo".