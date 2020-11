Mbappé não calou revolta ao intervalo: «Não deve vir para nos enganar, senhor árbitro»

Kylian Mbappé não calou a revolta contra a arbitragem do jogo entre o PSG e o Nantes e ao intervalo lançou críticas diretamente à equipa de arbitragem do jogo da 9.ª jornada da liga francesa.





As palavras de Mbappé que prometem ainda dar muito que falar



"Todos os anos é a mesma coisa", afirmou o avançado francês quando se dirigia para os balneários ao intervalo. "Têm reuniões de três horas... não deve vir para nos enganar, senhor árbitro", disse ainda.Durante a primeira parte do encontro, Mbappé ficou a pedir penálti, num lance com Appiah, mas a equipa de arbitragem nada assinalou.Já no segundo tempo, o PSG conseguiu concretizar as oprtunidades, tendo fixando o resultado final em 3-0 , com golos de Ander Herrera (47'), Kylian Mbappé (de penálti aos 65') e Pablo Sarabia (88').