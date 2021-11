Mbappé: «No verão vão surgir grandes oportunidades...»

O futuro de Mbappé continua a ser uma incógnita . O avançado francês termina contrato com o PSG em junho de 2022, e está livre de começar a negociar com outros clubes já em janeiro. No rescaldo do jogo entre a sua seleção e o Cazaquistão (8-0), no qual apontou um poker , o gaulês aproveitou para garantir que ainda "não decidiu" o que fará no final do contrato, frisando que continua a "desfrutar" de cada segundo em Paris."Ainda não sei nada [sobre o futuro]. Estou em Paris. Já disse que passei cinco anos extraordinários aqui, aproveitei cada instante e continuo a fazê-lo. [No verão] Um monte de coisas vão surgir, grandes oportunidades, mas já falei disso antes", referiu à 'TNT Sports Brasil', acrescentando, ao 'Téléfoot', que aquilo que aconteceu no verão o "moldou" e tornou mais forte.Recorde-se que Mbappé já exprimiu o seu desejo de jogar no Real Madrid , e as recentes exibições pela seleção ao lado de Benzema, ponta-de-lança dos merengues, colocam em perspetiva o que poderá ser uma dupla para o futuro.