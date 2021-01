Kylian Mbappé não está a protagonizar desempenhos ao nível de outros tempos e há quem diga que o avançado do PSG pode estar a sofrer ainda efeitos da covid-19.





"Devíamos pensar que ele teve covid-19. Nos nossos estudos estamos a tentar averiguar se pode aparecer fadiga, mesmo em pessoas que tiveram sintomas, ou se o sistema nervoso pode ser alterado com um alto nível de esforço. Talvez seja uma parte das sequelas da doença. Além disso, muitos jogadores que tiveram covid-19 são uma sombra de si próprios, isto não acontece apenas em França", disse o especialista em cansaço, o Dr. Jean-Bernard Fabre, ao jornal 'Le Parisien'.Para resolver o problema, o médico diz que é importante perceber a sua origem. "É excesso de treino ou está ligado ao coronavírus? Serão ambos?", questiona.Os efeitos da covid são uma questão que preocupa os médicos de muitas equipas um pouco por todo o Mundo. "Todos temos essa preocupação. Se existe uma infeção no pulmão, a pessoa também sofreu sequelas ao nível da capacidade pulmonar. Outros pequenos sintomas, como a falta de olfato ou de paladar, também podem ter influência ao nível da alimentação", contou ao jornal espanhol 'As' o chefe do departamento médico do Elche, César Quesada.