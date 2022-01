Mbappé sai em defesa de menina doente alvo de insultos na internet: «Estamos a tocar no fundo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma mensagem de uma menina de oito anos, que sofre de uma doença rara, levou Kylian Mbappé a fazer uma reflexão sobre os comentários que se fazem na internet.A pequena Camille, que procura distribuir sorrisos a outras crianças doentes através da associação 'Un Sourire Pour Camille', deixou uma mensagem ao craque francês, pedindo-lhe que não deixe o PSG. "Por favor, fica no PSG e continua a fazer-nos sonhar por muito tempo... Amamos-te".A criança foi entretanto alvo de insultos e a conta oficial de Camille reagiu "com tristeza". "Nunca podíamos imaginar este ódio. A Camille luta todos os dias para distribuir sorrisos. A tristeza que sentimos esta noite está ao nível desta violência."Mbappé também não ficou indiferente ao sucedido. "Também te desejo um feliz ano novo, minha pequena Camille. Continua a lutar como fazes, dando-nos a todos uma lição de vida. A violência dos comentários em relação a uma criança... Realmente, estamos a tocar no fundo. Devíamos apelar à razão."