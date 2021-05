Mbappé sem ir aos Jogos’2020

Kylian Mbappé foi pré-convocado para a seleção olímpica francesa que irá marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas o avançado, de 22 anos, deve ser impedido de alinhar pela formação sub-23 dos bleus. De acordo com o ‘Le Parisien’, o jogador do PSG não irá representar a seleção olímpica, já que o emblema parisiense não pretende ceder o futebolista para a competição que decorre entre 22 de julho e 7 de agosto. O PSG defende que a participação de Mbappé nos Jogos’2020 colocaria em risco a condição física do jogador.