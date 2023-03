Mbappé torna-se o melhor marcador da história do PSG

Kylian Mbappé fez este sábado história pelo Paris Saint-Germain ao marcar na vitória parisiense sobre o Nantes, por 4-2. O avançado internacional francês chegou esta noite aos 201 golos com a camisola da formação da capital francesa, ultrapassando o uruguaio Edinson Cavani (200) no topo da lista dos melhores marcadores da história do clube, numa lista em que o português Paulo Pauleta surge no 5.º lugar, com 109 golos em 211 jogos.

Para chegar a este recorde, Mbappé precisou de 247 jogos pelo PSG, menos 54 do que Edinson Cavani, o até então líder da lista de melhores marcadores do clube, que precisou de 301 partidas.

Em termos de minutos por golo, o francês é apenas 'batido' pelo sueco Zlatan Ibrahimovic, terceiro melhor marcador da história do PSG, com 156 golos em 180 jogos. 'Ibra' marcava um golo a cada 97 minutos, menos um minuto do que Mbappé (98').