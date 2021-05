Mbappé vacinado contra a Covid-19

Kylian Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, já foi vacinado contra a Covid-19.





O jovem avançado, de 22 anos, que vai defrontar Portugal na fase final do Euro’2020, publicou ontem nas redes sociais uma foto logo após receber a vacina. Recorde-se que Mbappé esteve infetado com a doença no início desta temporada.