Mbappé vê amarelo e Leonardo vai ao balneário dos árbitros pedir satisfações

O jornal francês 'L'Équipe' avança que Leonardo, diretor desportivo do PSG, foi ao balneário dos árbitros depois do jogo do fim de semana com o Brestpedir satisfações sobre um cartão amarelo mostrado a Kylian Mbappé durante a partida.O avançado esteve envolvido num momento de tensão com o médioHugo Magnetti e os dois foram punidos com amarelos. Mas Mbappé não aceitou pacificamente o cartão e dirigiu-se ao quarto árbitro, visivelmente irritado, dizendo: "É sempre o mesmo nesta liga! Aqui não se sabe como se arbitra. Estás à margem, não podes ver", disse o avançado francês, segundo as imagens mostradas pelo Canal Plus.Depois do jogo, ainda de acordo com o 'L'Équipe', o diretor desportivo do PSG "convidou-se" a entrar no balneário dos árbitros para pedir satisfações. É que além do cartão mostrado a Mbappé o clube parisiense queixa-se de uma falta sofrida por Wijnaldum, pouco antes do intervalo, que vai deixar o jogador três semanas fora de jogo.