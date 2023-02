Médio de 16 anos foi titular frente ao Bayern Munique e fez história na Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

À 16 ans et 343 jours, Warren Zaïre-Emery devient le plus jeune joueur de l'histoire à débuter un match à élimination directe de @ChampionsLeague ! ?#PSGFCB I #UCL pic.twitter.com/7eeB48CDIm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2023

Warren Zaïre-Emery foi esta terça-feira titular no duelo entre PSG e Bayern Munique, da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, e entrou para a história da competição.O médio francês tornou-se no mais jovem de sempre a ser titular num jogo a eliminar da prova, ao fazê-lo com 16 anos e 343 dias.Recorde-se que os bávaros estão em vantagem na eliminatória após triunfarem em Paris pela margem mínima.