Messi: «A Liga dos Campeões nem sempre é conquistada pelos melhores»

Lionel Messi recordou a derrota do PSG frente ao Real Madrid, na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões da época passada, após um hat trick de Benzema que fez a cambalhota no marcador e atirou os parisienses para fora da competição. Em entrevista a Hristo Stoitchkov, para a estação de televisão mexicana 'TUDN', o internacional argentino revelou o significado desse desaire."O ano passado foi difícil para mim. Foi duro depois de uma mudança muito grande, após estar tanto tempo no mesmo clube. Toda a gente sabe qual é o objetivo [esta época]. O PSG está com muita vontade de ganhar a Liga dos Campeões há muito tempo", referiu, acrescentando: "A eliminação na época passada foi muito dura pela forma como aconteceu, porque tínhamos feito dois grandes jogos contra o Real Madrid e perdemos por pequenos detalhes."Messi reforçou ainda a ideia, parecendo deixar uma mensagem ao Real Madrid, que conquistou a 14.ª Champions em 2021/22. "É um ano atípico, porque o Mundial surge pelo meio, mas o principal objetivo do PSG, como em todos os anos, é optar pela Liga dos Campeões. É uma competição muito difícil de vencer, porque nem sempre é conquistada pelos melhores, é sempre decidida em pequenos detalhes. Qualquer erro pode deixar-te fora da eliminatória, mas estamos a preparar-nos para estarmos à altura quando chegarem esses momentos difíceis", frisou.