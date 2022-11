Messi a um passo de rumar ao Inter Miami, avançam ingleses

Depois dos rumores que deram conta da possibilidade de Cristiano Ronaldo rumar ao Inter Miami (que entretanto perderam força após a entrada em cena do Al Nassr ), de Inglaterra chega agora a notícia de que a equipa da Major League Soccer estará muito próxima de fechar a contratação de Leo Messi.Segundo o 'The Times', o clube que tem David Beckham como um dos donos está muito confiante na conclusão do acordo, que ao que tudo indica será assinado após o Mundial'2022, ainda que apenas seja válido a partir da próxima temporada, altura em que o argentino fica livre do contrato com o Paris SG. Messi, de 35 anos, chegaria a custo zero e passaria a ser o jogador mais bem pago do campeonato norte-americano.De acordo com a mesma publicação, o Inter Miami estará apostado em contratar mais alguns jogadores, dois deles da confiança de Messi: Cesc Fàbregas e Luis Suárez, atualmente vinculados ao Como (Itália) e Nacional Montevideu (Uruguai).