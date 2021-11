Messi: «Cristiano Ronaldo adaptou-se ao Man. United de uma forma impressionante»

Lionel Messi elogiou a forma como Cristiano Ronaldo se adaptou ao Manchester United. O argentino do PSG lembrou os grandes duelos que travou com CR7 em Espanha."O Manchester United é uma equipa muito forte, com grandes jogadores. O Cristiano já conhecia o clube, mas isso foi noutra etapa e agora adaptou-se de uma forma impressionante. Fez golos desde o início, como sempre, e não teve problemas de adaptação. Na Premier League o United não está tão bem como todos pensávamos, mas é uma competição muito difícil e equilibrada, em que as coisas dão muitas voltas. Depois de dezembro muita coisa muda e tudo pode acontecer", explicou o craque argentino, numa entrevista ao jornal 'Marca'.Depois, recordou os duelos com o português na LaLiga. "Já passou muito tempo desde que deixámos de competir no mesmo campeonato. Competíamos ao nível individual e coletivo pelos mesmos objetivos. Foi uma etapa muito bonita para nós e também para os adeptos. Uma linda recordação que ficará para a história do futebol."