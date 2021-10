Messi e a luta do PSG pela Champions: «Temos individualidades mas falta-nos ser uma equipa»

Messi chegou a Paris no verão e continua a ser o centro das atenções. Numa extensa entrevista à 'France Football', o astro argentino abordou vários temas, entre os quais a saída do Barcelona, a ida para França e o objetivo dos parisienses de conquistar a Liga dos Campeões. Relativamente à corrida pela Bola de Ouro, o avançado não se considera "favorito", e garante que não gosta "de falar nisso".





"Não esperava nada sair do Barcelona. Tive em mente assinar o contrato e retomar os treinos imediatamente. Achei que estava tudo acertado, mas quando cheguei ao clube disseram-me que não podia ficar porque não havia meios para renovar. Foi extremamente difícil de aceitar, ter de sair de casa com a minha família e ter de encontrar um novo lugar... não tive escolha", frisou, antes de lembrar a "rapidez" com que chegou a acordo com o PSG, passando pelo objetivo dos gauleses de conquistar a Champions."Apesar de ter outras ofertas, tudo se resolveu muito rapidamente. Tinhamos tudo acertado praticamente da noite para o dia. Fui seduzido pelo projeto. Ter amigos no clube foi uma parte importante, mas eles sabiam que a minha ideia era ficar em Barcelona. Foi uma surpresa para eles. Trazer a Liga dos Campeões é o sonho de todos aqui. O clube está a trabalhar nesse sentido há anos. Do ponto de vista pessoal, adoraria. É uma competição muito boa, muito difícil de vencer, mas acho que este grupo tem armas para isso. Temos grandes individualidades, mas ainda temos de formar uma equipa. Nisso, estamos um passo atrás em relação a outros".Questionado acerca da corrida pela Bola de Ouro, para a qual está nomeado, o argentino garante que não se "sente favorito" e não destaca... Cristiano Ronaldo.O avançado deixou ainda elogios a Mbappé que "fala um espanhol perfeito", algo que "facilita muito as coisas", e fez referência ao tão aguardado título da Copa América, conquistado este ano. "Absolutamente incrível. Teria ficado um sentimento estranho dentro de mim se não tivesse conquistado qualquer troféu pela seleção", rematou.