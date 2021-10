Messi e a transferência para França: «Não me enganei ao vir para o PSG»

Lionel Messi falou pela primeira vez a um órgão de comunicação social francês desde que se transferiu para o Paris SG e assegurou não se arrepender da decisão que tomou de se transferir para a equipa gaulesa.





Ainda pouco se sabe acerca da entrevista dada pelo argentino à ‘France Football’, porém há uma frase que se destaca e que será a manchete na próxima edição: "Não me enganei ao vir para o PSG".De facto, desde que o argentino se mudou do Barcelona para Paris, a sua antiga equipa atravessa um momento desportivo muito fraco, colocando uma grande pressão na equipa blaugrana. Já no Paris SG, há muitos aspetos a melhorar, contudo os resultados têm sido positivos a nível geral e o potencial de crescimento da equipa é imenso.