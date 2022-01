Messi e as sequelas da Covid-19: «Precisei de mais tempo do que esperava para ficar bem»

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Leo Messi testou positivo à Covid-19 nos primeiros dias de 2022 , já está de volta a Paris para se reintegrar no Paris SG ( depois de ter dado negativo ), mas a recuperação da infeção não está a correr tão rápido quanto o craque argentino esperava. Numa publicação nas redes sociais, onde agradece as mensagens de apoio recebidas, o vencedor da Bola de Ouro de 2021 assegura ainda estar a trabalhar para ficar a 100%."Como sabem, tive Covid e quero agradecer a todos pelas mensagens que recebi e dizer-lhe que precisei de mais tempo do que esperava para ficar bem. Mas estou quase recuperado e estou com muita vontade de voltar ao relvado. Tenho treinado todos os dias para ficar a 100%. Aproximam-se objetivos muito bonitos este ano e espero que muito em breve nos possamos voltar a ver. Obrigado!", escreveu o craque argentino, que não joga desde 22 de dezembro do ano passado.