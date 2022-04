Messi falha jogo do... título

O PSG visita esta noite (20h00) o Angers e pode, desde já, carimbar o 10º título francês da história do clube... o oitavo nas últimas dez temporadas. Com 15 pontos de avanço, aos parisienses basta fazer melhor do que o 2º classificado, o Marselha, que joga em casa, à mesma hora, frente ao Nantes. No entanto, Pochettino já sabe que não poderá contar com Messi. O argentino está a contas com uma inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda e vai falhar, pelo menos, o duelo de hoje, estando também em dúvida para a receção ao Lens, no sábado.

Fonte não pensa no futuro

Já o Lille, campeão em título e atual 9º classificado, defronta o Reims. Na antevisão, o capitão José Fonte, em final de contrato, recusou falar sobre o futuro. “A prioridade será falar com o Lille, mas agora quero é que a equipa acabe bem o campeonato”, salientou o defesa de 38 anos.