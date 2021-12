Messi pagou 30 milhões de euros por hotel... que tem ordem de demolição pendente

Tal como Cristiano Ronaldo, também Leo Messi tem trabalhado bastante fora dos relvados em vários investimentos de olho no futuro, mas a verdade é que nem todos os negócios foram de sucesso. Em Espanha diz-se esta quarta-feira que La Pulga viu um dos seus investimentos dar para o torto, já que um dos hotéis que adquiriu em 2017, a troco de 30 milhões de euros, tem de momento uma ordem judicial pendente para demolição. O estabelecimento hoteleiro em causa é o Hotel MiM Sitges, a sul de Barcelona, um hotel de quatro estrelas e que com 77 quartos.O problema aqui é que, segundo o 'El Confidencial', Leo Messi adquiriu o espaço sem saber que este não cumpria uma norma urbanística e que o Ayuntamiento de Sitges já havia ordenado a sua demolição, tudo devido ao facto de a construção ter superado os limites autorizados para a sua construção. Na verdade, à data da aquisição o anterior dono do hotel (Francisco Sánchez Rodríguez) já sabia das irregularidades e da ordem de demolição, mas avançou mesmo assim para a venda, tendo até no ato de escritura garantido que não existiam naquele momento "procedimentos sancionatórios por causas urbanísticas nem procedimentos de restauração da legalidade urbanística associados" ao espaço.Confrontado com a polémica, Sánchez Rodríguez assegurou que não há qualquer ordem de demolição (porque as varandas em causa supostamente não existem), mas o Ayuntamiento tem outro entendimento e deixou claro que a "sentença está definida" e que a mesma lhes "dá razão".