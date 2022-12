Messi promete ficar mais um ano no PSG

Apesar de terminar contrato no final da presente época, Lionel Messi terá garantido aos responsáveis do PSG que irá renovar e ficar mais um ano, até junho de 2024. Segundo o jornal 'Le Parisien', Jorge Messi, pai e agente do jogador, manteve recorrentemente conversas com os dirigentes do clube francês durante o Mundial e terá assegurado que o filho ficará em Paris mais uma época, afastando assim o cenário de saída que tinha ganho força nos últimos tempos.





Recorde-se que o Barcelona continua a tentar o seu regresso.