Messi quer mostrar troféu do Mundial'2022 em Paris: PSG não acha boa ideia...

Ainda a viver a onda do título mundial conquistado no Qatar, Leo Messi terá pedido à direção do Paris SG para exibir o troféu no primeiro jogo caseiro que disputar pelo clube francês. Contudo, adianta o GOAL, os responsáveis do clube da capital francesa não estarão muito inclinados a aceitar a proposta feita pelo craque argentino, por temerem que aquele momento de celebração seja encarado pelos seus próprios adeptos como um gesto de provocação (a França, recorde-se, foi derrotada na final).Por outro lado, a direção do Paris SG estará reticente a aceitar o pedido também por conta da presença de Kylian Mbappé no plantel, já que o avançado esteve precisamente em campo nessa final que consagrou La Pulga como campeão Mundial - nesse jogo até fez três golos e tudo tentou para salvar a França da derrota.O Paris SG volta a ação perante os seus adeptos a 28 de dezembro, diante do Estrasburgo, mas ainda não é certa a presença de Messi nessa partida.