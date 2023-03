Messi recusa futebol árabe e abre portas à renovação

Os milhões da Arábia Saudita não são suficientes para seduzir Lionel Messi e parece ponto assente que este não tem a mínima intenção de prosseguir a carreira naquele país. Anulada esta hipótese, há três cenários em aberto para o futuro do craque argentino, que termina contrato com o PSG no final da época. E o mais provável é mesmo que ainda venha a renovar contrato com os parisienses. Depois de recusar uma primeira oferta para prolongar o vínculo com os franceses, está a ser preparada uma nova proposta para tentar convencer o campeão do mundo a permanecer mais uma temporada no PSG.

Na Catalunha alimenta-se a esperança de Messi poder regressar ao Barcelona, outra hipótese em cima da mesa, mas menos provável. Apesar de ser idolatrado no clube que representou durante 17 temporadas, o Barcelona continua a ter um teto para a folha salarial. Esse foi o motivo para que Messi tivesse deixado o conjunto blaugrana e parece muito pouco provável que recuse baixar os valores até ser comportável com aquilo que o Barcelona poderá pagar.

Por final, há ainda a possibilidade de Messi poder rumar à MLS, principal campeonato dos EUA. David Beckham, proprietário do Inter Miami, já terá encetado contactos com o argentino, mas, nesta altura, o jogador prefere ficar na Europa.