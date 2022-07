Meunier: «Neymar perdeu a magia no PSG»

Meunier e Neymar jogaram juntos no PSG durante três temporadas, tempo suficiente para o agora jogador do Borussia Dortmund perceber que a "magia" do craque brasileiro... se apagou."Tenho de admitir que era um grande fã de Neymar quando ele estava no Barcelona. Se tivesse 10 anos, tinha um poster dele no meu quarto. Mas em Paris, do meu ponto de vista, perdeu a sua magia", afirmou à 'Kicker' o lateral direito.Meunier recordou ainda o facto de ter falhado a final de 2020 da Champions, em Lisboa, tudo porque não quis renovar contrato com os parisienses. "Em Paris, o diretor desportivo naquela altura [Leonardo] mandou-me para trás porque não queria renovar o meu contrato. Aconteceu tudo sem mim, até á final da Champions na qual eu merecia estar. A nível pessoal, também não foi fácil deixar Paris. A minha mulher, os meus filhos e eu mesmo adoramos a cidade. Foi difícil ir embora".