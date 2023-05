Mourinho e Abel Ferreira na lista do PSG

Christophe Galtier tem os dias contados no PSG apesar da conquista do título. Segundo o ‘L’Équipe’, o clube francês tem uma lista de potenciais sucessores, a qual é encabeçada por José Mourinho (Roma), que tem uma relação cordial com Luís Campos, conselheiro do PSG. O clube aprecia ainda o trabalho de Marcelo Gallardo (sem clube), Luis Enrique (sem clube), Thiago Motta (Bolonha) e Abel Ferreira (Palmeiras). Motta é o preferido de Al-Khelaïfi, líder do PSG.