Mulher de Keylor Navas revela: «Ele passou por uma depressão, sentia-se frustrado e impotente»

A mulher de Keylor Navas testemunhou no processo de difamação que opõe o guarda-redes do PSG, Bryan Ruiz e Celso Borges contra os dirigentes da federação da Costa Rica, Adrián Gutiérrez e Juan Carlos Román, contando que o jogador passou por um mau bocado.





Em 2018, os dirigentes terão dito que os referidos jogadores estavam dispostos a perder jogos de propósito, para obrigar a saída do então selecionador Jorge Luis Pinto.Andrea Salas, a mulher de Keylor Navas, que à altura dos factos era guarda-redes do Real Madrid, contou que o marido passou por um mau bocado depois do sucedido. "O Keylor passou por uma... depressão. Sentia muita frustração e impotência. Estava com um estado de espírito completamente diferente, não conseguia dormir. Teve de tomar comprimidos, quase não falava. Não foi uma depressão diagnosticada. Ele andava triste, sem ânimo. E ainda se sente afetado pelo aconteceu porque foi colocada em causa a sua dignidade", disse.Keylor Navas falou também no julgamento, por videochamada, e explicou que teve de esclarecer a situação com o Real Madrid. "Eu estava no Real Madrid e em Espanha tinham surgido uns problemas desse género. É muito mau que a imagem de uma pessoa seja afetada por uma coisa destas. Perguntaram-me sobre o que estava a acontecer, tive de explicar a situação aos meus companheiros e aos membros do clube. Graças a Deus eles conhecem-me, sabem o tipo de pessoa que sou e acreditaram no que lhes estava a dizer."