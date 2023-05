O presidente do Al Hilal fecha-se em copas quando confrontado com a possibilidade de contratar La Pulga. "Não me perguntem sobre Messi. Não vos vou dar qualquer notícia. Se houver algo a dizer será oportunamente transmitido pelo departamento de comunicação", sublinha Fahad bin Nafel, desvalorizando o facto de os fãs do Al Hilal terem gritado pelo argentino na final da Taça do Rei."O grupo é mais importante do que um jogador. Qualquer estrela que chegue tem que saber que somos um grande clube. O nosso objetivo é melhorar a equipa. Se nos concentrarmos apenas numa pessoa... perdemos o grupo", explica o dirigente saudita.