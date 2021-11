Nasri visa tridente ofensivo do PSG: «Sou um queniano ao lado dos três»

O PSG é líder isolado da Ligue 1 com 40 pontos, mais 12 do que o 2.º classificado o Rennes, mas continua sem convencer em França. O último a criticar a equipa orientada por Mauricio Pochettino foi Samir Nasri, antigo jogador de Arsenal e Manchester City, que visou o tridente ofensivo dos parisienses formado por Neymar, Mbappé e Messi e a falta de empenho defensivo que entende que os três demonstram."Nesta equipa eu sou um queniano ao lado dos três avançados", apontou, em declarações aos franceses do 'Canal +'. Mas as críticas não se ficaram por aqui, já que também apontou o dedo a Mauricio Pochettino."Precisam de um chefe, de alguém que não tenha medo de assumir as responsabilidades, alguém como Guardiola. Não corres? Não importa qual é o teu nome, vais para o banco. A este nível, os jogadores têm de correr", vincou.