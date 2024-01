Nasser Al-Khelaifi: «Quero que Mbappé fique, é o melhor para ele»

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, disse esta terça-feira que o clube pretende segurar Mbappé, muito cobiçado por vários clubes, nomeadamente o Real Madrid. "Quero que o Kylian fique, isso é certo. É o melhor jogador do mundo e o melhor para ele é continuar no PSG. É o centro do projeto. Desportivamente demos-lhe tudo", disse no Podcast "Rothen s’enflamme" da RMC Sport.O craque francês tem contrato com o PSG até junho e ainda recentemente falou da especulação em torno do seu futuro. "Não está nada decidido, não fiz qualquer escolha. Estou motivado para o resto da época, temos muitos títulos para perseguir. Sei que, com o acordo que fiz com o presidente no último verão, conseguimos proteger ambas as partes, que é o mais importante. No clube ninguém fala da minha situação", referiu o craque após conquistar o 13º troféu (Supertaça de França) pelo PSG.Mbappé finaliza contrato com o PSG a 30 de junho e, se optar pela não renovação, compromete-se a perdoar a astronómica verba de 80 milhões de euros que tem a receber como prémio de fidelidade.