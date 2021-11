Negociações de Zidane com o PSG avançam

Sem clube desde desde que terminou a passagem pelo Real Madrid, Zidane é um nome que tem sido cada vez mais falado para o PSG. Esta quinta-feira, o jornal 'Le Parisien' avança que as negociações prosseguem e que conheceram mesmo avanços.O diário francês escreve que Zidane teve uma reunião no luxuoso hótel Royal Monceau, na qual também estiveram presentes Leonardo e Jean-Claude Blanc, diretor geral do clube francês que conhece bem Zidane.A ideia inicial seria Zidane iniciar funções no início da próxima época mas com o interesse do Manchester United em Pochettino, os planos podem ser alterados.