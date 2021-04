Neymar aponta à 'orelhuda'

O astro brasileiro Neymar não tem dúvidas em afirmar que o PSG não pode desperdiçar a chance de conquistar a Champions esta temporada. “Não há jogos fáceis nesta prova. O desafio com o City será tão difícil como frente ao Bayern. Mas estamos preparados. Bola de Ouro? Ninguém aqui pensa em prémios individuais. Somos uma das melhores equipas da Europa, estamos nas ‘meias’ pelo segunda época seguida e queremos conquistar o troféu”, admitiu o avançado, de 29 anos, que abordou ainda o futuro no clube francês: “Sinto-me muito bem e feliz aqui. As coisas vão acontecer naturalmente...”

Já o técnico do PSG, Pochettino, elogiou o rival inglês. “Vai ser mais difícil do que frente ao Bayern, mas estamos confiantes. O City é das melhores equipas do Mundo e, para mim, Guardiola o melhor treinador”, analisou o argentino, que eliminou o City da Champions, em 2018/19.