Neymar chegou ao Paris SG lesionado, avança 'L'Equipe'

Neymar ainda é o jogador mais caro do mundo, fruto daquela transferência de 2017, na qual trocou o Barcelona pelo Paris SG por uns históricos 220 milhões de euros. Seis anos depois dessa mudança, da qual não saíram os resultados desportivos que os franceses esperavam, surgem agora informações que dão conta de que o avançado brasileiro chegou ao clube da capital francesa lesionado, com uma fratura no pé direito.





Uma mazela que, segundo o diário francês, poderia explicar a posterior tendência para o avançado se lesionar de forma recorrente precisamente no pé direito. De acordo com a mesma publicação, essa lesão com a qual o brasileiro chegou requeria uma intervenção cirúrgica, mas todo o entusiasmado criado em torno da sua chegada, especialmente pelos valores envolvidos, acabou por inviabilizar essa intervenção.Nesse mesmo artigo, o 'L'Equipe' ouviu um médico ligado à seleção francesa (não é revelada a identidade) para tentar perceber o porquê de tantas lesões por parte do avançado e se o seu estilo de vida teria algo a ver. A resposta é "não". "Há muitas razões. A sua morfologia, a constituição física. O seu estilo de jogo, com fintas e posturas dinâmicas, também pode ser uma explicação. Depois, se virmos as leões que teve no quinto metatars são traumáticas. Em ambas as situações ficou lesionado depois de duelos em que o desequilibraram. Não sofreu uma sequência de lesões musculares, por isso não é correto dizer que as lesões estão relacionadas com o seu estilo de vida", frisou o médico.