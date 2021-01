Neymar: «Cheguei ao ponto de perguntar a mim mesmo se deveria continuar a jogar»

Neymar admitiu numa entrevista à revista inglesa 'Gaffer' que já teve vontade de deixar o futebol. A pressão a que por vezes está sujeito levou-no a ponderar deitar tudo para trás das costas, mas a sua paixão pelo jogo impediu-o de o fazer.





"Uma vez cheguei ao ponto de perguntar a mim mesmo se deveria continuar a jogar, já que as pessoas não gostam. Ia para casa com a cabeça quente e então lembrava-me de tudo o que fiz para chegar até aqui. O amor que tenho pelo futebol e todas essas coisas acalmam-me e trazem-me de volta à realidade", reconheceu o avançado brasileiro do PSG.Embora não tivesse revelado os momentos que mais o desiludiram, o internacional canarinho não escondeu a tristeza pelas críticas que recebe pelo seu estilo de jogo. "Às vezes, independentemente de ser um belo drible ou não, os lances bonitos podem ser entendidos como uma ofensa às pessoas".Mas por outro lado diz ser imune à pressão: "Sou uma pessoa que lida facilmente com a pressão. Ser o camisola 10 da seleção brasileira, do PSG e só por ser Neymar. Acho que lido com tudo muito bem e ao mesmo tempo sei qual é o meu compromisso. Sou muito grato por representar equipas como o PSG e o Brasil. Sei que tenho que ser diferente quando jogo, tenho que dar 100% porque é o que todo mundo espera.E quando lhe perguntam "o quão difícil é ser Neymar?" jogador respondeu de forma enigmática. "Acho que hoje em dia o mundo está muito sensível. É engraçado porque nada pode ser feito e ao mesmo tempo todos fazem de tudo."Neymar diz que não leva as redes sociais a sério. "São um lugar onde muitas pessoas olham para uma parte da sua vida, julgam-te, demonstram ódio e inveja. É por isso que nunca levo os comentários a sério. Não gosto de ler coisas que não são boas, que não são necessárias. Mas há pessoas ao meu redor, amigos, família e companheiros, que acabam por ler esses comentários e ficam chateados. O mundo está muito sensível por isso."