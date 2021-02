Neymar com gastroenterite um dia depois do aniversário

Neymar celebrou na sexta-feira o seu 29.º aniversário e este sábado acabou por ser ausência notada no treino do Paris SG de preparação para o jogo com o Marselha, marcado para amanhã. Uma ausência que levou a todo o tipo de comentários, especialmente pela coincidência de os parisienses a justificarem com uma gastroenterite, algo 'suspeito' tendo em conta a fama que o avançado brasileiro ganhou por conta das suas festas.





Coincidência ou não, certo é que para esse encontro com o Marselha, Neymar está em dúvida, justando-se às dores de cabeça provocadas pelas baixas de Timothee Pembele (Covid-19) e ainda de Abdou Diallo, Colin Dagba, Ander Herrera e Keylor Navas.