Neymar dá novidades sobre a renovação com o Paris SG

Neymar revelou esta terça-feira estar "em conversações" com o Paris Saint-Germain tendo em vista a renovação do seu contrato, que termina em junho do próximo ano.

Em declarações aos microfones da 'RMC Sport', o internacional brasileiro assumiu não estar com pressa para resolver a sua posição no clube, sublinhando o facto de se sentir cada vez mais "à vontade e feliz" a cada dia que passa no Paris SG.

"Estamos em conversações com o Paris SG. Não precisamos de ter pressa de nada. São coisas que estão praticamente pré-definidas. Sinto-me à vontade e mais feliz aqui no Paris SG. A única coisa que eu quero é que voltem logo logo os adeptos ao estádio para que a gente possa senti-los ali perto, a incentivarem-nos e a empurrarem-nos em cada partida", atirou.