Alarme no Paris SG: Neymar deixa relvado de maca e em lágrimas

O Paris SG perdeu em casa (0-1) frente ao Lyon e a reta final do jogo ficou marcada pela lesão de Neymar, que deixou o relvado do Parque dos Príncipes de maca e 'lavado' em lágrimas.





A dura entrada a Neymar que o fez sair em lágrimas #Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/Fl7G7p3gmB — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 13, 2020

Aos 90'+6, quando os parisienses tentavam evitar a derrota, o brasileiro sofreu uma dura entrada do compatriota Thiago Mendes, no pé esquerdo, e não escondeu o sofrimento. O jogador do Lyon foi amarelado num primeiro momento mas, após o árbitro consultar as imagens, exibiu-lhe vermelho direto.