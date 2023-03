Neymar é baixa no PSG frente ao Bayern Munique

Neymar vai falhar o jogo do PSG frente ao Bayern Munique, marcado para 8 de março, a contar para a segunda mão dos oivaos de final da Liga dos Campeões. A equipa francesa viaja para a Alemanha em desvantagem depois de ter perdido, em Paris por 1-0.O brasileiro ainda se encontra em recuperação da lesão no tornozelo direito sofrida no encontro com o Lille de Paulo Fonseca."Nos próximos dois jogos não teremos o Neymar disponível. O nosso bloco é muito compacto. Não vou estar a dizer que a ausência do Neymar não faz diferença. É óbvio que é uma baixa de peso para nós", disse Christophe Galtier esta sexta-feira em conferência de imprensa.Além do craque brasileiro, o PSG também não conta com Renato Sanches. O jogador português recupera de lesão na coxa esquerda e deve regressar para a semana.