Neymar e o gesto de Maradona que nunca esquecerá: «Eu tinha uns 12 ou 13 anos...»

Neymar recordou, em declarações à Eleven Sports, a primeira vez que contactou com Maradona, tinha o agora jogador do PSG uns "12 ou 13 anos". Tudo aconteceu num jogo de antigas estrelas, entre o Brasil e a Argentina.





Não havia espaço no autocarro do Brasil, então o jovem Neymar - que despontava no Santos - foi convidado a viajar no da Argentina. "Havia dois tipos importantes, que estavam sentados nos bancos da frente. O [Alejandro] Mancuso e o Maradona. Sentaram-me ao lado deles e eles trataram-me bem. Tão bem que, quando chegámos ao estádio, levaram-me para o balneário da Argentina e depois para o campo", recorda Neymar."Até tenho uma foto com o Maradona. Ele chamou-me para tirarmos aquela fotografia, nunca esquecerei o gesto", continuou. "No campo ele era um ícone para toda a gente, claro está. Para mim também, sempre o respeitei como atleta e como futebolista. Nunca esquecerei aquele dia."O pai de Neymar também era fã de Maradona. "O meu pai ficou muito feliz por esse momento e eu jamais esquecerei isso. Acho que ele nem se lembrava que eu era aquela criança. Nunca vou esquecer a atitude que Maradona teve comigo", finalizou.