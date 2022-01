Neymar explica como lida com a pressão e com as críticas: «É preciso ter a cabeça blindada»

Joga mal, tem uma vida desregrada, atira-se para o chão, não rende aquilo que promete, ganha demasiado para o que produz... Estas são algumas das críticas frequentemente feitas a Neymar e que o deixam triste. Mas o avançado brasileiro do PSG explica também, numa entrevista à ESPN Brasil, que aprendeu a superá-las."É óbvio que às vezes sinto-me um pouco triste quando acontece algo assim, mas fico contente e muito feliz porque quem me conhece de verdade sabe quem sou", referiu Neymar, que está prestes a lançar um documentário intitulado 'O Caos Perfeito', na plataforma Netflix, onde vai mostrar os bastidores da sua vida e da carreira de atleta."As pessoas que me conhecem de verdade sabem como sou e isso é o que me importa. Quem não me conhece, os que falam mal, deixo de lado. Espero que vejam o documentário e possam mudar um pouco a ideia e a imagem que têm, de modo a que possam passar a gostar um bocadinho mais de mim."E como faz o internacional canarinho para lidar com a críticas? "É preciso ter uma cabeça boa, blindada, para que a confiança não baixe. A família é muito importante, os amigos, os companheiros e todos os que estão por trás para quando eu um dia estiver triste eles possam ajudar com uma palavra, um abraço ou algo para que eu me sinta bem."Mas depois deixa uma garantia: "Na verdade sou muito forte. Não só fisicamente, mas de cabeça. Há muita pressão por ser quem eu sou, por jogar onde jogo, por ser brasileiro. Mas a minha cabeça é muito forte, trabalhei muito para ser assim. É uma coisa boa que tenho, não só o futebol, mas a cabeça bem focada."