Neymar explica lágrimas após a lesão: «Lembranças ruins»

A forma aparatosa como Neymar caiu e as lágrimas que derramou quando era retirado de maca fizeram com que se temesse o pior. O avançado brasileiro do PSG não sofreu uma lesão tão grave como se temia e o jogador explicou já esta segunda-feira, nas redes sociais, as razões do seu desespero.





Point médical — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 14, 2020

"O choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins. Podia ser pior, mas mais uma vez Deus livrou-me de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível", escreveu o brasileiro numa 'storie' que partilhou no Instagram.Neymar sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o. O clube diz que serão realizados mais exames nas próximas 48 horas.