Neymar faz 'mea culpa' e fala em "algumas asneiras": «Estou na pior fase da minha carreira»

Neymar viveu um verão atribulado com a possível saída do PSG com o regresso ao Barcelona no horizonte, acabando por ficar tudo (em bom português) em 'águas de bacalhau'. Ora, o internacional brasileiro faz agora 'mea culpa' no que às polémicas onde viu o seu nome envolvido dizem respeito e põe os pontos nos is.





"Tens de ser sempre perfeito, e isso, como ser humano, é impossível. Fiz asneira várias vezes, cometi muitos erros e, agora, recuperar toda a confiança que tinha tem um preço muito elevado", afirmou em entrevista ao 'Mirror'.E prosseguiu: "Penso que é normal um ser humano falhar, faz parte da vida, e é graças a esses erros que se consegue crescer e aprender. Com confiança, um jogador arrisca e tenta fazer coisas diferentes em campo. Isso é altamente importante. Estou na pior fase da minha carreira, tive duas lesões graves nos últimos dois anos e tenho saudades de marcar golos. Estou a tentar preparar-me para impedir que voltem a acontecer".