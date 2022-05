Neymar: «Há jogadores que não entendem a forma como Messi joga»

Embora tenham surgido notícias nos últimos tempos dando conta de que o PSG estaria a ponderar a venda do passe de Neymar, o jogador garantiu numa entrevista ao Canal+ que pretende continuar no Parque dos Príncipes."A minha ambição é sempre a mesma, ganhar todos os títulos possíveis. Quero jogar bem, ganhar o Campeonato do Mundo e a Liga dos Campeões. Estas são as minhas ambições para a próxima época. E tem de ser em Paris. Tenho contrato com o PSG, por isso não tenho outra hipótese. Sim, será com o PSG", explicou o avançado brasileiro, quando questionado sobre o seu fututo.Neymar congratulou-se, por outro lado, com a continuidade de Kylian Mbappé. "Confesso que só soube no último momento, um dia antes do anúncio. Fiquei feliz por ele ter decidido ficar, penso que o projeto do PSG é o adequado para a sua carreira, é bom que fique mais alguns anos no PSG, para tentar ganhar uma Champions no seu país, na equipa da sua cidade. Creio que fez a escolha certa."Já sobre Messi, o brasileiro reconheceu que o argentino passou por algumas dificuldades esta época. "O Leo esteve muitos anos em Barcelona. É difícil adaptar-se, mudar de equipa e de cidade. Além disso, veio com a família, a língua é diferente... São muitas coisas confusas. Depois, há o estilo de jogo da equipa, com jogadores que não entendem a forma como ele joga. Tudo isso é prejudicial. O Leo, o Kylian e eu somos jogadores constantemente julgados por causa do nosso rendimento, das estatísticas, dos títulos ganhos, por tudo. Conhecemos as nossas responsabilidades, por isso tentamos fazer o melhor possível."