Neymar impõe condições para renovar: jogadores a contratar têm de ser do seu agrado

Neymar comunicou ao PSG que está disponível para renovar pelo campeão francês, mas impõe condições.





O avançado brasileiro, que termina contrato em 2022, quer ajudar o clube a conquistar a Liga dos Campeões, depois de ter estado muito perto de o conseguir na época passada, mas, segundo a 'Telefoot', 'exige' a contratação de jogadores que sejam do seu agrado.Neymar já terá entrado em contacto com Leonardo, o diretor desportivo do clube francês, no sentido de o aconselhar sobre os jogadores que poderiam encaixar no seu estilo de jogo.Além da vertente desportiva, o craque brasileiro quer também que o seu salário não seja afetado pelos problemas económicos decorrentes da covid-19. Quer continuar a auferir, no mínimo, os 30 milhões de euros limpos por época que recebe atualmente.