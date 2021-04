Neymar já sabe o que quer fazer quando acabar a carreira

Poucas horas depois de ter estado em ação no duelo entre o Paris SG e Bayern Munique, que culminou com a passagem dos franceses às meias finais da Liga dos Campeões, Neymar deu uma entrevista na qual falou sobre outra das suas paixões para além da bola de futebol e revelou ainda que, quando pendurar as chuteiras, quer ser jogador profissional... de poker.





"É verdade. É uma das coisas que mais amo. Sinto-me muito confortável e penso que depois de jogar futebol poderei fazer torneios, viajar para estar naqueles em que sempre quis participar e nunca pude devido à minha agenda. Quando terminar minha carreira no futebol, essa é uma das coisas que vou fazer, porque jogo quase todos os dias há muito tempo e procuro aprender cada vez mais", contou o brasileiro, que é embaixador do PokerStars, ao portal francês 'CNews'"Comecei a jogar durante o Mundial de 2014 no Brasil. Durante a competição muitos jogadores jogaram e acabei por aprender a vê-los. Estava a ver de fora e depois interessei-me, gostei da forma como jogavam e acabei por me apaixonar pelo poker com o passar dos anos", salientou o camisola 10 do clube parisiense, que revelou ainda qual é a sua mão favorita no jogo: "É o Jackson's Five."Este jogo é muito apreciado pelos futebolistas do emblema de Paris. "Jogámos muito quando estivemos em Portugal, na fase final da Liga dos Campeões de 2020. Às vezes encontramo-nos na minha casa, na do Navas ou na do Paredes. É uma forma de unir o grupo, de passarmos mais tempo juntos", garantiu o avançado, que assegura ainda ter de melhorar o seu jogo: "Tenho de escolher melhor as mãos que jogo e deixar de ser tão curioso. Tenho de controlar-me mais ."O canarinho diz encontrar semelhanças entre o futebol e o poker, na medida em que tem de ler o jogo e saber quando atacar o adversário em ambos, e tem dúvidas sobre qual dos dois é mais emocionante. "Não sei o que é pior entre marcar um penálti na final de uma competição ou fazer bluff", apontou.