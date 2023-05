Neymar não foi ao jogo do título do PSG para ir ver Fórmula 1 e franceses falam em "provocação"

A conquista do título da Ligue 1 no sábado, após o empate na visita ao terreno do Estrasburgo (1-1) , parece ter melhorado o ambiente no PSG... por pouco tempo. Isto porque segundo o 'L'Équipe', o facto de Neymar se ter deslocado ao Mónaco para ver o Grande Prémio de Fórmula 1 ao invés de ter estado com a equipa causou algum mal-estar nos parisienses e até deu origem a uma 'indireta' do treinador Christophe Galtier.O brasileiro, refira-se, está lesionado e não poderia contribuir dentro de campo, mas a sua ausência, diz a mesma fonte, foi levada como uma "provocação". O jogador, de resto, tirou uma fotografia com Tom Holland, conhecido ator que também esteve presente na prova.Em conferência de imprensa, Galtier fez questão de destacar o esforço que alguns jogadores lesionados fizeram para acompanhar a equipa até Estrasburgo, algo que Neymar... não fez. Verratti e Donnarruma também estiveram no Mónaco.