Neymar não marca há 5 jornadas e responde aos críticos: «Sei o que estou a fazer em campo»

Criticado tanto na seleção como em França, Neymar já aprendeu a não dar ouvidos àquilo que dizem dos seus desempenhos, ou da falta deles. Já foi acusado de estar gordo, de ser festivaleiro, fiteiro, de não se empenhar... O avançado brasileiro disse ontem, depois do jogo do PSG com o Lille, que não quer saber.





"As críticas são normais. Jogo futebol há 15 anos, não me importo. O crítico mais importante sou eu. Sei o que estou a fazer em campo pela minha equipa. Lá fora não sabem o que está a acontecer, o que estamos a fazer", atirou o jogador.Neymar não marca há cinco jogos no campeonato francês. No jogo de ontem fez a assistência para o golo de Di María, que deu a vitória à equipa, por