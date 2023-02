Neymar não recupera a tempo de Marselha mas pode chegar a Munique

Neymar sofreu uma lesão no jogo deste domingo contra o Lille. Ao minuto 48, o jogador brasileiro disputou a bola com Benjamin André (Lille) e caiu no relvado do Parc dos Princes com queixas. A equipa médica teve de levar Neymar de maca depois do mesmo tentar andar pelo próprio pé.O clube parisiense já confirmou, no seu site, que o avançado sofreu uma entorse no tornozelo direito depois de realizada uma ressonância magnética. O clube acrescenta ainda que irá reavaliar a situação do jogador nas próximas 48 horas.O jornal francês 'L'Équipe' avança que Neymar vai estar ausente do jogo do próximo domingo, em Marselha, a contar para a Ligue 1. Quanto à presença do brasileiro em Munique, o clube acredita que já estará disponível para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.Neymar, antes de sair, já tinha marcado (com assistência do português Vitinha) na vitória por 4-3 do PSG sobre o Lille de Paulo Fonseca.